و‎اشنطن 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 42,223 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,539,081 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.ووفقاً لوزارة الصحة سجلت البرازيل اليوم 1,290 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، ليصل إجمالي الوفيات إلى 63,174 حالة وفاة.كما أعلنت الوزارة أن إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء بلغ حتى الآن 868,372 حالة.// انتهى //04:14ت م0151