عام / البرازيل تتجاوز مليون ونصف حالة إصابة بكوفيد-19
السبت 1441/11/13 هـ الموافق 2020/07/04 م واس
واشنطن 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 42,223 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,539,081 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.
ووفقاً لوزارة الصحة سجلت البرازيل اليوم 1,290 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، ليصل إجمالي الوفيات إلى 63,174 حالة وفاة.
كما أعلنت الوزارة أن إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء بلغ حتى الآن 868,372 حالة.
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