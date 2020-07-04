الرياض 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة تؤكد أنها تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاصممدوح بن سعود يشكر القيادة على تكليفه رئيسا للجامعة الإسلاميةوزير الصحة: إذا شعرت بأعراض كورونا فتوجه عاجلاً إلى أحد عيادات «تطمن»سفيرة المملكة لدى واشنطن تشيد بما قام به الطالبان ذيب وجاسر آل راكة الياميالدمام تسجل أعلى حالات الإصابة بكورونا بـ431 حالة خلال الـ24 ساعة الماضيةالهيئة الملكية لمحافظة العلا ترفع الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 300%20 ألف عبوة من ماء زمزم لمصلي الجمعة في المسجد النبوياعتراض وتدمر 4 طائرات "مفخخة" بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكةوزير الإعلام المكلف: فهد العبدالكريم أحد الذين خدموا مهنة الصحافة بتفانٍ وإخلاصمصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإيرانية طائرات مفخخة لاستهداف المملكةمنظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة إطلاق ميليشا الحوثي الإرهابية 4 طائرات "مفخخة" باتجاه المملكةوزير الشؤون الدينية السوداني يستقبل سفير المملكة لدى الخرطومالبرلمان العربي يطالب االمجتمع الدولي بموقف حازم لوقف الأعمال الإرهابيةالحكومة اليمنية ترحب بتقرير أممي حول إيرانجونسون يحذر من فرض إغلاق محلي فى بريطانيابريطانيا تدرس الانضمام إلى جهود الاتحاد الأوروبي في تطوير لقاحات ضد كوروناالخطوط الفرنسية تلغي 7500 وظيفة بحلول 2022// يتبع //06:05ت م0003