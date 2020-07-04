عام / الصحف السعودية
السبت 1441/11/13 هـ الموافق 2020/07/04 م واس
الرياض 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
المملكة تؤكد أنها تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
ممدوح بن سعود يشكر القيادة على تكليفه رئيسا للجامعة الإسلامية
وزير الصحة: إذا شعرت بأعراض كورونا فتوجه عاجلاً إلى أحد عيادات «تطمن»
سفيرة المملكة لدى واشنطن تشيد بما قام به الطالبان ذيب وجاسر آل راكة اليامي
الدمام تسجل أعلى حالات الإصابة بكورونا بـ431 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية
الهيئة الملكية لمحافظة العلا ترفع الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 300%
20 ألف عبوة من ماء زمزم لمصلي الجمعة في المسجد النبوي
اعتراض وتدمر 4 طائرات "مفخخة" بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
وزير الإعلام المكلف: فهد العبدالكريم أحد الذين خدموا مهنة الصحافة بتفانٍ وإخلاص
مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإيرانية طائرات مفخخة لاستهداف المملكة
منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة إطلاق ميليشا الحوثي الإرهابية 4 طائرات "مفخخة" باتجاه المملكة
وزير الشؤون الدينية السوداني يستقبل سفير المملكة لدى الخرطوم
البرلمان العربي يطالب االمجتمع الدولي بموقف حازم لوقف الأعمال الإرهابية
الحكومة اليمنية ترحب بتقرير أممي حول إيران
جونسون يحذر من فرض إغلاق محلي فى بريطانيا
بريطانيا تدرس الانضمام إلى جهود الاتحاد الأوروبي في تطوير لقاحات ضد كورونا
الخطوط الفرنسية تلغي 7500 وظيفة بحلول 2022
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