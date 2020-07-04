سيئول 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسارتفعت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 2% في مايو مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث اشترى الناس المزيد من المواد الصحية والمواد الغذائية من خلال منصات التسوق عبر الإنترنت وسط انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة يوم 29 يونيو أن إجمالي المبيعات لـ26 من تجار التجزئة الرئيسيين عبر بالإنترنت وخارجه بلغ 11.63 ترليون وون (9.65 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي، مقارنة بـ11.4 ترليون وون في نفس الشهر من العام الماضي.// انتهى //06:06ت م0009