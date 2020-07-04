موسكو 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسقالت فرقة مكافحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية موسكو اليوم السبت إن الفيروس أودى بحياة 25 شخصا في موسكو يوم امس الجمعة.وقالت فرقة مكافحة الفيروسات "في موسكو، توفي 25 مريضا تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي وفيروس كورونا".وبهذا العدد ارتفع إجمالي عدد الوفيات من الوباء في موسكو إلى 3929 حالة وفاة.وقد تم تسجيل 223530 إصابة بفيروس كورونا في المدينة حتى الآن، من بينهم 659 إصابة يوم امس الجمعة. وحتى الآن، تعافى 154839 مصاب بالفيروس.// انتهى //06:07ت م0010