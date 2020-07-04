طرابلس 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إلى زيارة عقيله صالح رئيس مجلس النواب إلى موسكو ولقاؤه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وتم بحث آخر التطورات في ليبيا ،وأكد وزير الخارجية الروسي ، ترحب بلاده بمبادرة الوقف الفوري للنار وإطلاق حوار سياسي شامل في ليبيا، مؤكدا إن روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية لن يكون عسكريا.ونوهت الصحف إلى اجتماع اللجنة الإيطالية-الليبية المشتركة، اجتماعها الأول، من أجل تعديل المذكرة الثنائية الموقعة عام 2017 بين روما وطرابلس حول التعاون في مجال الهجرة، مبينة تأكيد الجانب الإيطالي، على أهمية إحداث نقطة تحول كبيرة في مجال التعاون مع ليبيا في إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية، من خلال الالتزام بتطبيق القواعد المختصة بمجال حقوق الإنسان وتناولت الصحف تجديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها إلى «إغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا»، وذلك في ذكرى مرور عام على ما اعتبرته البعثة أحد أشد الحوادث فتكًا منذ بدء الهجوم على طرابلس في أبريل 2019، حيث تعرض مركز احتجاز تاجوراء إلى غارة جوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 52 مهاجرًا وإصابة 87 آخرين.وتطرقت إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، و تأكيد بلاده مجددا، رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا بجميع أنواعه وبمختلف مصادره، داعيا إلى الإسراع في التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، معربا عن قلقه من الوضع المتوتر حاليا في البلاد.وعرجت الصحف على تأكيد وزير الخارجية لويجي دي مايو مجددا، أنه يجب تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، فهو منصب شاغر منذ فترة طويلة، موضحا ان ايطاليا ستتمكن الآن بخصوص عملية ايرينى من توفير أصولها، التي تشتمل على فرقاطه وطائرتين، مؤكد ان عملية ايرينى سوف تراقب كافة مناطق ليبيا شرقا وغربا حتى الجنوب .// انتهى //07:36ت م0012