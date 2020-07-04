طوكيوا 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأمرت السلطات في غرب اليابان اليوم السبت حوالى 75 ألف نسمة بإخلاء منازلهم من جراء أمطار غزيرة تسبّبت بسيول وفيضانات وانهيارات أرضية وشرّدت أعداداً كبيرة من السكّان وخلّف 13 مفقوداً على الأقلّ، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام.وأعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية درجة التأهّب القصوى في منطقتي كوماموتو وكاغوشيما في جزيرة كيوشو.وطلبت السلطات المحليّة من الجيش المساعدة لإجلاء حوالي 75 ألف شخص من كوماموتو وكاغوشيما، حيث احتجز حوالى 100 شخص بسبب الفيضانات.// انتهى //07:38ت م0014