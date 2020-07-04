القاهرة 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إدانة مصر إطلاق ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أربع طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة العربية السعودية، وإعلان تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي .وركزت على تأكيد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الفرنسي جون إيف لورديان، دعمهما "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية ورفضهما التدخل التركي.ونشرت إعلان وزارة الخارجية العراقية احتمال اللجوء إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري لإجبار تركيا على وقف هجماتها العسكرية في إقليم كرديستان، مشيرة في هذا الصدد إلى وجود مئات الشركات الاقتصادية والتجارية التركية العاملة في البلاد.وأشارت صحف السبت في الإطار ذاته إلى إدانة مصر استمرار الانتهاكات التركية للسيادة العراقية متسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية، وتأكيدها أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي.وتناقلت تأكيد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أن عدد كبير من العاملين في السلطة الوطنية ستنخفض رواتبهم إلى النصف على خلفية الأثر الاقتصادي لاحتجاج السلطة الفلسطينية على خطة إسرائيل لضم الأراضي المحتلة.وعرجت على إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1412 إصابة وفاة 81 حالة جديدة بفيروس كورونا وخروج 402 متعاف من مستشفيات العزل الصحي.وتطرقت صحف القاهرة إلى تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جان كاستيكس رئيسًا للحكومة بديلا عن إدوار فيليب الذي قدم استقالة حكومته أمس.// انتهى //09:20ت م0017