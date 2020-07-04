الخرطوم 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اعلان الخرطوم ، أمس استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة الإثيوبي بوساطة من الاتحاد الأفريقي.وعرجت على تأكيد تحالف دعم الشرعية في اليمن، على أنه يطبق إجراءات حماية المدنيين وفق القانون الدولي، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين .ولفتت الإنتباه إلى إصابة 23 فلسطينياً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، أمس احتجاجاً على قرار إسرائيل ضم المستوطنات وغور الأردن.وركزت صحف السبت على تحذير مسؤول عسكري ليبي من أي محاولات تقوم بها أنقرة لإشعال جبهة سرت الجفرة خلال الأيام المقبلة، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة الليبية لصد أي هجوم للميليشيات والمرتزقة تقوده تركيا باتجاه مدينة سرت .ونشرت إعلان وزارة الخارجية العراقية أمس احتمال اللجوء إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري، لإجبار تركيا على وقف هجماتها العسكرية في إقليم كردستان.وسلطت صحف السودان الضوء على توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيب ريسوس ظهور نتائج أولية في غضون أسبوعين من التجارب السريرية التي تجريها على الأدوية التي قد تكون فعالة في علاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.// انتهى //09:25ت م0018