السيح 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واستنطلق بمدينة السيح غداً، فعاليات ملتقى "واعد" الصيفي الافتراضي، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح، ويستهدف الشباب والناشئة الواعدين، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والتربويين المتخصصين.ويهدف الملتقى إلى اكتشاف المواهب لدى الشباب والناشئة وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة، وتدريبهم على تحمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية التطوعية، وتوجيه الانفعالات السلوكية لدى الشباب والناشئة وطاقاتهم الفكرية والحركية نحو الوجهة السليمة ، وحماية الشباب من آثار الفراغ السلبية واستثمارها بالبرامج النافعة.ويشتمل برنامج الملتقى على تنفيذ العديد من البرامج التطويرية، وعقد ورش عمل "عن بعد" تتناول تطوير الأفكار الإبداعية لدى الشباب والناشئة.// انتهى //09:42ت م0019