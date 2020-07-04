بيروت 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ، بالصدمة الذي تلقاها المجتمع اللبناني جراء انتشار خبر انتحار شخصين بسبب تفاقم الأزمة المعيشية إحداهما بطلق ناري على مرأى من الناس وسط العاصمة بيروت .وتطرقت الصحف إلى الصورة القاتمة التي تشهدها الأسواق التجارية بإقفال عدد كبير من المحال والتعاونيات الإستهلاكية أبوابها بالإضافة إلى تردد أنباء عن إنقطاع وشيك للأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة.وعرجت على المناورات العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في منطقة صحراء النقب لمحاكاة حرب محتملة مع لبنان .ولفتت الانتباه إلى إعلان موسكو على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف قرارها إعادة فتح سفارتها في ليبيا على أن تكون تونس مقر الإقامة المؤقتة للقائم بالأعمال.وأوردت تأكيد وزارة الري والموارد المائية السودانية عودة السودان ومصر وأثيوبيا إلى المفاوضات لحل الخلافات حول السد الأثيوبي من خلال الاتحاد الإفريقي .وتحدثت صحف لبنان عن إعلان منظمة الصحة العالمية أنها تنتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات فيروس كوفيد ١٩ خلال الأسبوعين المقبلين في إطار تجربة التضامن التي أطلقتها المنظمة لإيجاد علاج ناجع لهذا الوباء.// انتهى //10:10ت م0020