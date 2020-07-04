رام الله 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل حالتي وفاة، و272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3689 ، وأن عدد الحالات النشطة بلغ 3037 ، فيما بلغ عدد حالات التعافي 637 حالة، وعدد حالات الوفاة 15 حالة.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، أصيب عشرات من المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرات سلمية ضد الاستيطان ومخطط الضم الاستعماري في عدة مناطق في الضفة الغربية.وتحدثت عن مشاركة عشرات المتضامنين والنشطاء، في تظاهرة أمام مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن، تنديدا بالمخطط الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية للسيادة الإسرئيلية.ونشرت صحف اليوم تبنى برلمان الدوقية الكبرى للوكسمبورغ، قرارا يدعو حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراءات فعالة ومناسبة في حال أقدمت إسرائيل على أي عملية ضم لأراض فلسطينية محتلة.ولفتت النظر إلى أن فيروس كورونا المستجدّ أودى بحياة 522 ألفاً و 246 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.وألقت صحف السبت الضوء على اعلان الرئاسة الفرنسية، تعيين جان كاستكس (55 عاما) رئيسا جديدا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لإدوار فيليب.وتطرقت إلى توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم لسن حزمة من التعديلات على دستور البلاد، ستمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2036 .// انتهى //10:44ت م0022