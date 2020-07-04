إسلام آباد 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد القيادة الباكستانية العزم على التزام باكستان بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وعدم المساومة على أمنها ومصالحها الوطنية.وأخبرت عن إصابة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بفيروس كورونا، وفرضه الحظر الصحي على نفسه في المنزل.وأشارت إلى تراجع نسبة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان، وعزم السلطات الباكستانية مواصلة فرض إجراءات الإغلاق الذكي للحد من انتشار الوباء.وعرجت على تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد الذي أعرب عن شكره لباكستان على الجهود التي تواصلها من أجل إنهاء الصراع في أفغانستان.وفي الشأن الإقليمي نشرت صحف باكستان رفض الصين لانتقادات وزارة الدفاع الأمريكية لخطتها إجراء مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي.وتطرقت إلى التقارير التي تحدثت عن خروج وضع وباء كورونا عن السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //10:47ت م0023