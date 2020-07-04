صبيا 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صبيا ، استمراره في قبول طلبات الراغبين للالتحاق ببرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ .وأوضح مدير المعهد ناصر سرحان أن القبول في المعهد سيكون متاحاً حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.وبين أن القبول سيكون في البرامج التدريبية وتشمل دبلومات ميكانيكا السيارات, والكهرباء الصناعية, والتكييف, والتبريد، إلى جانب البرامج المهنية في التمديدات الصحية ، والتبريد، والتكييف.// انتهى //12:33ت م0035