عام / المعهد الصناعي بصبيا يواصل استقبال طلبات القبول ببرامجه
السبت 1441/11/13 هـ الموافق 2020/07/04 م واس
صبيا 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس
أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صبيا ، استمراره في قبول طلبات الراغبين للالتحاق ببرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ .
وأوضح مدير المعهد ناصر سرحان أن القبول في المعهد سيكون متاحاً حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.
وبين أن القبول سيكون في البرامج التدريبية وتشمل دبلومات ميكانيكا السيارات, والكهرباء الصناعية, والتكييف, والتبريد، إلى جانب البرامج المهنية في التمديدات الصحية ، والتبريد، والتكييف.
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