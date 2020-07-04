المدينة المنورة 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأصدر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقه المدينة المنورة ممثلاً في وحدة الثروة السمكية بمحافظه ينبع عدداً من رخص الصيد المعتمدة من الوزارة لخدمة الصيادين .وأكد الفرع أن الرخص ستسهم - بإذن الله - في تسهيل خدمه الصياد بشكل مباشر وتقديم خدمات الوزارة بالشكل المطلوب التي تشمل رخص الصيد متضمنة ( رخصة الحرفي – رخصة مستثمر – رخصة راجل – رخصة صيد موسمية – رخصة صيد نظام السعودة ) ، فيما تتضمن رخص القوارب ( معلومات القوارب – إضافة قارب جديد – تسجيل قارب – إضافة محرك جديد – نقل مرسى – طلب استيراد وإنزال قراقير )، مهيباً بالصيادين تقديم طلباتهم عبر منصة الثروة السمكية بالدخول على الرابط :https://web.mewa.gov.sa/mfls/default.aspx .// انتهى //12:40ت م0038