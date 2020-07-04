الجزائر 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم استعادة الجزائر رفات 24 من مقاومي الاحتلال الفرنسي في القرن 19 الميلادي، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 58 للاستقلال، مبرزة تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وحرصه على التراث التاريخي والثقافي والأرشيف الذي نقل إلى فرنسا عشية إعلان الاستقلال في 5 يوليو 1962م.وواصلت رصد الوضع الوبائي، ناقلة تصريحات وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن 30 بالمائة من الإصابات بفيروس كورونا عائلية بسبب التجمعات في مناسبات الأعراس والجنائز، معلنا التفكير في تحويل فنادق حكومية إلى مستشفيات لاستقبال المصابين.وتحدثت عن إعلان لجنة رصد ومتابعة وباء كوفيد-19 استمرار وتيرة انتشار العدوى في الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، بعد تسجيل 413 إصابة مؤكدة جديدة، أمس، و490 حالة شفاء، فيما تم إحصاء 9 وفيات إضافية.مغاربيا، أبرزت صحف السبت إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى استقباله رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بموسكو إعادة فتح سفارتها في ليبيا على أن تكون تونس مقر الإقامة المؤقتة للقائم بالأعمال، مشيرا إلى أن مهامه تشكل كامل المناطق الليبية.وتطرقت في تقارير دولية أخرى عن قبول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس، استقالة الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب وتعيين جان كاستيكس خلفا له، لافتة النظر إلى أن التغيير أملته هزيمة حزب الرئيس ماكرون "الجمهورية الى الأمام" في الانتخابات المحلية الاسبوع الماضي، وسعيا منه لإنقاذ ما تبقى من ولايته الرئاسية.// انتهى //12:45ت م0041