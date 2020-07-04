نجران 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسيواصل المعهدان الصناعيان الثانويان بنجران و محافظة شرورة استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج التدريب المسائي الذي أطلقه معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.وأوضح ‏المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار أن البرنامج التدريبي يستمر فصلاً تدريبياً واحداً، ويستهدف جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين من الرجال فوق 16 عاماً، ويقام في الفترة المسائية لتنمية عدد من المهارات التقنية والمهنية في تخصصات متعددة يقوم على تدريبها نخبة من أعضاء هيئة التدريب.وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة العمل المهني في المجتمع ويهدف إلى بناء ثقافة تقنية ومهنية مجتمعية تواكب التطورات التقنية العالمية، مؤكداً أنه فرصة للموظفين من القطاع الخاص والحكومي والعسكريين والشباب الراغبين في اكتساب مهارات في مجال تخصصهم.بدوره بين مدير المعهد الصناعي الثانوي بنجران المهندس صالح آل مريح استمرار التسجيل ببرنامج التدريب المسائي المخصص لأفراد المجتمع حتى السابع عشر من الشهر الجاري، ويشمل الكثير من المهارات المندرجة تحت تخصصات المعهد الصناعي الثانوي بنجران في ميكانيكا السيارات والحاسب الآلي والكهرباء والإلكترونيات وميكانيكا الإنتاج والتكييف والتبريد واللحام والنجارة وتمديدات أنظمة الري وغيرها من المهارات التي تلبي حاجة سوق العمل وتنمي الثقافة المهنية للمجتمع.// انتهى //12:50ت م0042