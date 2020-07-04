تونس 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم التركيز ضمن اهتماماتها على تطور الوضع الوبائي في تونس في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية عن ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1181 حالة مؤكدة .وتطرقت إلى الضغوطات التي تمارسها عدة أطراف دولية خلال هذه الفترة على حكومة الوفاق لدفعها نحو تفكيك كل المجموعات المسلحة ، وذلك لاقتناعها بأن هذه الخطوة ستعبّد الطريق نحو تفاهم سياسي بعيد عن الخيار العسكري .وتناقلت صحف السبت تأكيد مسؤولين محليين في مالي مقتل 32 مدنيا على الأقل في هجوم شنه مسلحون مجهولون يستخدمون دراجات نارية على قرى الدوغون الزراعية وسط البلاد، فيما استهدف المهاجمون 4 قرى في منطقة موبتي التي شهدت عشرات المذابح العرقية المتبادلة وغارات للمتشددين خلال السنوات القليلة الماضية.و أخبرت عن إصابة أربعة أشخاص بجروح بعد إطلاق نار في مركز تسوق بمدينة "هوفر" التابعة لولاية ألاباما الأمريكية.وألقت صحف تونس الضوء على خبر تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، جان كاستيكس رئيساً للوزراء بعد استقالة رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب من منصبه .// انتهى //13:17ت م0045