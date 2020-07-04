جدة 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليه 2020 م واسأعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة عن فتح باب القبول لاستقبال المتقدمين من حملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق في مجال تقنية وصيانة السيارات ، حيث سيتم لأول مرة عقد اختبارات القبول "عن بعد" عبر الموقع الالكتروني بالمعهد "www.sjahi.org" بالإضافة إلى المقابلات الشخصية من أجل سلامة المتقدمين وتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-١٩" وضمن البروتوكولات الصحية التي ينتهجها المعهد في عملية استقبال طلابه.وأوضح المدير التنفيذي للمعهد سالم بن حسن الأسمري ، أن المعهد وضع حوافز متميزة من أجل الوصول بالتدريب إلى أعلى المستويات ، حيث يؤمن للشباب السعودي في تخصصات السيارات الوظيفة الملائمة عقب منحهم شهادة الدبلوم المعتمد بعد إتمام البرنامج منوهاً بتعليم المعهد لطلابه في قاعات التدريب والورش المختلفة ، ويوفر لهم تدريباً على رأس العمل في مراكز الصيانة لدى موزعي السيارات اليابانية في المملكة .وأضاف الأسمري أن المعهد يعمل إلى صقل الموارد البشرية من خلال الإسهام في السعودة وإكساب المعارف والمهارات التقنية وتعزيز الثقة بالنفس لدى الشباب السعودي ، وذلك في 37 مدينة تتواجد بها شركات السيارات الأعضاء في المعهد ، مفيداً أنه يشترط في القبول اجتياز المتقدم اختبارات الثانوية العامة وإحضار الهوية الوطنية ، ولا يتجاوز عمر المتقدم 25 سنة ، وتوقيع عقد عمل مع إحدى الشركات الأعضاء في المعهد قبل بدء الدراسة ، فيما يتوجب على المتقدمين من خارج مدينتي مكة وجدة السكن في سكن المعهد خلال فترة الدراسة.// انتهى //14:52ت م0051