الأحساء 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليه 2020 م واسينظم نادي الأحساء الأدبي، يوم الثلاثاء القادم، محاضرة نقدية عبر الاتصال المرئي، يتحدث خلالها أستاذ المناهج النقدية الحديثة في الأدب بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل وكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة صفاقس بتونس الدكتور عامر بن المختار الحلواني، عن "تجربته مع المناهج النقدية الحديثة في الأدب - إشكالاتها ورهاناتها وواقعها"، ويديرها أستاذ الأدب والنقد في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود الدكتور هاجد الحربي.وأشار رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري، أن هذه المحاضرة التي تبدأ الساعة التاسعة مساء عبر تطبيق (Zoom)، تأتي ضمن الخطة البرامجية الصيفية الافتراضية التي أعدها النادي، منوهاً بهذه التجربة الناجحة الذي وظف فيها النادي إمكاناته التقنية لتنفيذ هذه البرامج التوعوية والأدبية والمجتمعية عن بُعد وقد حظيت بإقبال كبير من المثقفين والمثقفات من مختلف مناطق المملكة.// انتهى//15:51ت م0055