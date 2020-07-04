جدة 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليه 2020 م واستستضيف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بعد غدٍ فعاليات "ندوة القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية" الافتراضية بمشاركة أكثر من 700 مشارك من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية ، التي تنظمها مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وملتقى الاستثمار السنوي بدبي "AIM" .وتناقش الندوة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والاقتصاد العالمي خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والاستجابة الفورية المشتركة من قبل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتوقعات المستقبلية للتغلب على هذه الجائحة ، كما تلقي الضوء على برنامج مجموعة البنك للتأهب والاستجابة الإستراتيجية الذي تبلغ تكلفته 2.3 مليار دولار أمريكي لمواجهة الجائحة في إطار نهج ثلاثي يتمحور حول ركائز "الاستجابة والاستعادة وإعادة البناء" توظف فيه جميع أدوات التمويل المتاحة ومنها خطوط التمويل وتمويل التجارة وتأمين التجارة والاستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعين العام والخاص ، ومنها الأنشطة المستهدفة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي من أجل مكافحة الجائحة والتداعيات الناجمة عنها .وترصد الندوة التوقعات المستقبلية للتغلب على هذه الجائحة وسط وجود أصحاب المعالي الوزراء المعنيين في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، كما سيشارك في حلقة النقاش الخاصة بالندوة متحدثون رئيسيون هم : معالي وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الأستاذة نيفين جامع ، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات "ICIEC" أسامة القيسي ، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "ICD" أيمن سجيني ، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "ITFC" ، المهندس هاني سالم سنبل ، إلى جانب ممثل مجموعة الأعمال السعودية "B20" ، الأستاذ عبد الوهاب السعدون ، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Meyer Resources"" كورنيليا ماير.ودعا البنك الإسلامي للتنمية المجتمع الاقتصادي وممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص لحضور فعاليات الندوة التي تحظى بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، وذلك بالتسجيل على الرابط : https://isdbg-psf.org/webinar .الجدير بالذكر أن فعاليات "ندوة القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية" ستطلق 3 مبادرات تركز على العروض التقديمية الرقمية لتعزيز وعرض فرص الاستثمار والتجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، ومسابقة الشركات الناشئة الافتراضية لربط الشركات الناشئة عالمياً ودعمها في مقابلة المستثمرين المحتملين محلياً وإقليمياً ودولياً ، والمنصة الرقمية المفتوحة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في عرض وتقديم منتجاتها المحلية ومشاريعها وخدماتها لمختلف دول العالم .// انتهى //15:52ت م0057