الكويت 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 631 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 49303 حالات، فيما سجلت 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 365 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن حالات الإصابة السابقة البالغة ٦٣١ إصابة تضمنت 386 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 17ر61 % و245 حالة لغير الكويتيين بنسبة 83ر38 في المئة.// انتهى //16:00ت م0059