بيروت 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 1.2 % ليغلق عند مستوى 612.61 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة مليون و9 آلاف سهم بقيمة 2 مليون و 300 ألف دولار أميركي، مقابل 96 ألفاً و991 سهما بقيمة 952 ألفا و22 دولارا أميركيا بنهاية الأسبوع السابق .كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 6.30 مليار دولار، بارتفاع من 6.20 مليار دولار الأسبوع الماضي.// انتهى //16:08ت م0064