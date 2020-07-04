اقتصادي / بورصة بيروت تختتم أسبوعها على ارتفاع
السبت 1441/11/13 هـ الموافق 2020/07/04 م واس
بيروت 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس
اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 1.2 % ليغلق عند مستوى 612.61 نقطة.
وبلغ معدل الأسهم المتداولة مليون و9 آلاف سهم بقيمة 2 مليون و 300 ألف دولار أميركي، مقابل 96 ألفاً و991 سهما بقيمة 952 ألفا و22 دولارا أميركيا بنهاية الأسبوع السابق .
كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 6.30 مليار دولار، بارتفاع من 6.20 مليار دولار الأسبوع الماضي.
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16:08ت م
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