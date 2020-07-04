تبوك 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليه 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك ممثلة بالفرع النسوي غداً , الدورة التأسيسية الثامنة للمسلمة الجديدة , وذلك من الساعة الخامسة مساءً عبر الفصول الافتراضية .وأوضحت الجمعية أن الدورة تبدأ من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع ، وتقدم باللغتين الإنجليزية والفلبينية وتستهدف المسلمات الجدد بهدف تعريفهن أمور الدين الإسلامي وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية والإجابة عن أسئلة المسلمة الجديدة.// انتهى //16:46ت م0066