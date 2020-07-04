ثقافي / " المسلمة الجديدة" دورة تأسيسية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك
السبت 1441/11/13 هـ الموافق 2020/07/04 م واس
تبوك 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليه 2020 م واس
تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك ممثلة بالفرع النسوي غداً , الدورة التأسيسية الثامنة للمسلمة الجديدة , وذلك من الساعة الخامسة مساءً عبر الفصول الافتراضية .
وأوضحت الجمعية أن الدورة تبدأ من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع ، وتقدم باللغتين الإنجليزية والفلبينية وتستهدف المسلمات الجدد بهدف تعريفهن أمور الدين الإسلامي وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية والإجابة عن أسئلة المسلمة الجديدة.
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