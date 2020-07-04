عام / المعهد الثانوي الصناعي بالطائف يختتم القبول في برامجه التدريبية الأربعاء القادم
السبت 1441/11/13 هـ الموافق 2020/07/04 م واس
الطائف 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس
يختتم المعهد الثانوي الصناعي بالطائف القبول والتسجيل في برامجه التدريبية الصباحية والمسائية يوم الأربعاء المقبل .
وأوضحت إدارة القبول أن البرامج تتضمن أساسيات التبريد واللحام ، وأساسيات الإلكترونيات ، والإنشاءات الكهربائبة ، وتشغيل آلات المخارط والفرايز ، وأساسيات أشغال النجارة ، وميكانيكا هيل السيارات ، ولحام سمكرة المركبات ..
وأبانت أن شروط القبول في برامج المعاهد الصناعية حصول المتدرب على شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى ، وإتاحة البرنامج للموظفين وغير الموظفين للسعوديين وغير السعوديين .
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