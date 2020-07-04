الطائف 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسيختتم المعهد الثانوي الصناعي بالطائف القبول والتسجيل في برامجه التدريبية الصباحية والمسائية يوم الأربعاء المقبل .وأوضحت إدارة القبول أن البرامج تتضمن أساسيات التبريد واللحام ، وأساسيات الإلكترونيات ، والإنشاءات الكهربائبة ، وتشغيل آلات المخارط والفرايز ، وأساسيات أشغال النجارة ، وميكانيكا هيل السيارات ، ولحام سمكرة المركبات ..وأبانت أن شروط القبول في برامج المعاهد الصناعية حصول المتدرب على شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى ، وإتاحة البرنامج للموظفين وغير الموظفين للسعوديين وغير السعوديين .// انتهى //16:47ت م0067