الدمام 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليه 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، (773) جولة رقابية، و (4) جولات مشتركة مع الجهات المعنية، ضمن جولاتها الدورية لمتابعة آلية عمل المراكز والأسواق التجارية حسب الخطة الاحترازية والتوعوية، بمتابعة المراقبين الصحيين لجميع المواقع بالمنطقة لتحقيق بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين.وأفادت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن رصد (26) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و (69) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية، فيما كلف (9510) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وعقم وتطهير (736) موقعاً.وأكدت أمانة الشرقية، استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي للتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية، داعيةً المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي مُنشأة تُخالف التدابير الصحية وما يأتي ضمنها، خاصةً بعد عودة الحياة لطبيعتها، وضرورة العودة لها بحذر، وذلك عبر رقم البلاغات المُخصص (940).// انتهى//16:49ت م0068