الدوادمي 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأعلنت كلية التقنية للبنين بمحافظة الدوادمي عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442هـ، الذي يبدأ التسجيل من يوم الثلاثاء الموافق 23/11/1441هـ، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق29/11/1441هـ، عبر موقع القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض https://rbu-admit.edu.sa/rbuوأوضح عميد الكلية أحمد العتيبي، أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، في التخصصات التالية: الدعم الفني، البرمجيات، الإدارة المكتبية، التسويق.ودعا العتيبي الراغبين في التقديم اختيار التخصص المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وسيتم العمل بعد انتهاء فترة التسجيل على استكمال إجراءات قبول المرشحين بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول في الكلية، وستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على هواتفهم المسجلة في الطلب.// انتهى //17:25ت م0073