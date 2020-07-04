الرياض 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض التطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:54ت م0080