رفحاء 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واستنظم جمعية ملاذ الأسرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية غداً، ندوة بعنون "ربيع الحياة الزوجية" للمقبلين على الزواج، والمتزوجين، ضمن فعاليات "صيف ملاذ"، وذلك من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة مساءً.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية متعب الشمري، أن الندوة التي تقدم مجاناً تستهدف المقبلين على الزواج والمتزوجين، للمدرب محمد الفوزان، وسيتم بث الندوة مباشرة عبر حساب الجمعية في تويتر وبرنامج ZOOM، وتهدف إلى تثقيفهم على كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية حال حدوثها، حيث تشمل الندوة محاور شرعية ونفسية، وجوانب اجتماعية واقتصادية وصحية.// انتهى //19:09ت م0082