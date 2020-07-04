الوجه 13 ذو القعدة 1441هـ الموافق 04 يوليو 2020 واسأتلفت بلدية محافظة الوجه 42 كيلو جراما من المواد الغذائية الفاسدة بعد قيام 102 جولة خلال الأسبوع الماضي ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.وأوضح مدير الخدمات العامة بالبلدية عبدالله بن محمد الكعابنة أن الفرق الرقابية رصدت عدداً من المخالفات الصحية ، فيما أغلق محل مخالف للاشتراطات الصحية و المهنية ، مشيرا إلى أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت بين تدني مستوى النظافة العامة، ومواد منتهية الصلاحية.يذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت الغذائية والتجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.// انتهى //19:18ت م0084