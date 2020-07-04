الرياض 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واساستأنف دوري كرة القدم الياباني نشاطه اليوم خلف أبواب موصدة، بعد توقف لنحو أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.كما عاودت المكسيك، إحدى أكثر دول العالم تأثرا بـ"كوفيد-19" على صعيد الوفيات، النشاط الكروي في ظل إجراءات صحية صارمة.وبات دوري "جاي ليغ" لكرة القدم، ثاني بطولة رياضية كبرى في اليابان تعاود نشاطها بعد تعليقه بسبب الجائحة، بعد دوري البيسبول الذي عاود مبارياته في 19 يونيو.وأقيمت تسع مباريات من دوري القدم اليوم دون جمهور، وبعد إخضاع اللاعبين والأجهزة الفنية للأندية لفحوص مسبقة لكشف "كوفيد-19".وانطلق الموسم في فبراير الماضي، لكنه توقف بعد المرحلة الأولى فقط بسبب تفشي "كوفيد-19".وستتيح السلطات من 10 يوليو، حضور عدد من المشجعين في الملاعب، بحدود خمسة آلاف شخص أو 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، وسيطلب منهم وضع الكمامات الطبية، وغسل أيديهم باستمرار.وعلى الجانب الآخر، وبعد نحو أربعة أشهر من تعليقها، استؤنفت نشاطات كرة القدم في المكسيك بمباراتين أمس ضمن دورة ودية تشارك فيها ثمانية أندية، موزعة على مدينتين.وأقيمت المباراتان في ظل إجراءات صحية صارمة شملت التعقيم ومنع المشجعين من الحضور واعتماد مسافات فاصلة بين اللاعبين والصحافيين.//انتهى//19:19ت م0085