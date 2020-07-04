الرياض 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واستفوّق الفنلندي فالتيري بوتاس على زميله في فريق مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون اليوم في التجارب الرسمية لجائزة النمسا الكبرى على حلبة "ريد بول رينغ" في سبيلبرغ، التي تعد الأولى من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تأجيل موعد انطلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد.وتفوق بوتاس على بطل العالم ست مرات بفارق 12بالألف من الثانية، لينطلق للمرة الثالثة في مسيرته من المركز الأول في النمسا والثانية عشرة في مسيرته.ويدخل فريق مرسيدس المنافسة بعد هيمنة على بطولة العالم للسائقين والصانعين منذ العام 2014، مع خمسة ألقاب لهاميلتون بينها ثلاثة متتالية في المواسم الثلاثة الأخيرة.وحلّ الهولندي الشاب ماكس فيرشتابن سائق ريد بول بفارق نصف ثانية تقريبا عن ثنائي مرسيدس، الذي سينطلق من الخط الأول للمرة الـ65 معادلاً الرقم التاريخي لفيراري.وحل البريطاني لاندو نوريس سائق رينو رابعا متقدماً على السائق في ريد بول التايلاندي الكسندر ألبون، فيما حل المكسيكي سيرخيو بيريز (رايسينغ بوينت) سادسا.وجاء شارل لوكلير من موناكو خيبة سابعاً على متن فيراري، متقدما على الأسباني كارلوس ساينز سائق ماكلارين الحالي، فيما حلّ الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم 4 مرات في المركز الحادي عشر على متن فيراري.وتغيرت معالم الموسم جذريا بسبب "كوفيد-19"، اذ سيشهد إقامة عدد أقل من السباقات، واستضافة حلبات أكثر من مرحلة، وصولاً إلى غياب الجمهور في المراحل الأولى، والإجراءات الصحية الصارمة للوقاية من أي انتقال محتمل للعدوى.وكان انطلاق البطولة مقرراً كما العادة على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية منتصف مارس، قبل أن يتم إلغاء السباق قبيل انطلاق تجاربه الحرة، بعد إصابة أحد أفراد فريق ماكلارين بالفيروس.وستكون السباقات الثلاثة الأولى، جزءاً من ثمانية سباقات تقام في أوروبا على مدى عشرة أسابيع فقط، وقد تضاف إليها جولة تاسعة (من 11) في القارة العجوز على حلبة موجيلو في إيطاليا.// انتهى //19:21ت م0086