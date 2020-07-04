القاهرة 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر أن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى لتصويت المصريين بالخارج يومي 9 و10 أغسطس المقبل، وفي الداخل يومي 11 و12 من الشهر ذاته، على أن يعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس المقبل.وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر المستشار لاشين إبراهيم خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة العامة للاستعلامات اليوم أن جولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر المقبل، على أن يكون الإعلان النهائي لانتخابات مجلس الشيوخ في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.وأشار إلى أن طلبات الترشح لخوض هذه الانتخابات سيتم قبولها بدءًا من يوم 11 إلى 18 يوليو الجاري، لافتًا النظر إلى أنه سيتم زيادة عدد اللجان الفرعية ضمانًا لخفض عدد الناخبين بمقر اللجان، فضلًا عن إجراءات التعقيم والتطهير الكامل لجميع مقرات الانتخابات واللجان الفرعية لعملية التصويت، في ظل انتشار جائحة فيروس "كورونا".وأضاف أن عملية الدعاية الانتخابية ستكون عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك استخدام مكبرات الصوت وفق الحدود المقررة قانونًا وبالتنسيق مع السلطات المحلية.// انتهى //19:30ت م0088