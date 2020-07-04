القاهرة 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسدعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الحكومات في أفريقيا والشرق الأوسط إلى تطبيق بدائل للحجر الصحي عند الوصول إلى المطارات، تسمح بالاقتصاديات بإعادة البدء في حركة الطيران مع تجنب دخول الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد إليها.وأوضح نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في الإياتا محمد البكري في تصريح له نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم أن إجراءات الحجر الصحي التي تفرضها الحكومات في 36 دولة في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط تمثل 40% من جميع تدابير الحجر الصحي على مستوى العالم، لافتًا النظر إلى أن أكثر من 80% من المسافرين لن يرغبوا في السفر لدول تطبق الحجر الصحي، وبالتالي فإن هذه الدول ستظل مغلقة حتى لو كانت حدودها مفتوحة بسبب تأثير هذه الإجراءات.وأشار البكري إلى أهمية أن تنفذ هذه الحكومات بدائل لتدابير الحجر الصحي حتى لا تظل المنطقة في حالة إغلاق كامل مع إغلاق قطاع السفر والسياحة، مبينًا أن هذا الإغلاق ضار في منطقة يعتمد فيها 6ر8 ملايين شخص على الطيران في معيشتهم، وهناك شركات متصلة بقطاع الطيران مُعرضة للخطر، كما تم بالفعل فقدان آلاف الوظائف بسبب إغلاق الحركة الجوية.// انتهى //19:31ت م0089