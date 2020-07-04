الرياض 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واساستعاد ليستر سيتي توازنه بالفوز على ضيفه كريستال بالاس 3-صفر، وواصل مانشستر يونايتد انتصاراته بفوزه على ضيفه بورنموث 5-2 اليوم في الجولة 32 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.ففي المباراة الأولى عاد بطل موسم 2015-2016 إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين وخسارة منذ استئناف المنافسات الشهر الماضي بعد تعليقها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، بثلاثية النيجيري كيليشي ايهياناتشو، عند الدقيقة (49) وهدافه جايمي فاردي ( هدفين ) عند الدقيقتين (77 و90+4).وعزز ليستر مركزه الثالث برصيد 58 نقطة، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز الثاني عشر.وفي المباراة الثانية واصل مانشستر يونايتد تألقه وضغطه على ليستر سيتي وتشلسي في المنافسة على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي معمقاً جراح ضيفه بورنموث صاحب المركز قبل الأخير.وسجّل مايسون غرينوود ( هدفين ) عند الدقيقتين (29 و54)، وماركوس راشفورد عند الدقيقة (35 من ركلة جزاء)، والفرنسي أنتوني مارسيال عند الدقيقة (45+2) والبرتغالي برونو فرنانديش عند الدقيقة (59) أهداف مانشستر يونايتد، فيما سجل جونيور ستانيسلاس عند الدقيقة (16) وجوشوا كينغ عند الدقيقة (49 من ركلة جزاء) هدفي بورنموثورفع يونايتد رصيد إلى 55 نقطة وارتقى مؤقتاً إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام تشلسي الذي يستضيف واتفورد لاحقا، في حين تعقدت مهمة بورنموث في البقاء بتجمد رصيده عند 27 نقطة.// انتهى //20:07ت م0093