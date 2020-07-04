المدينة المنورة 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسنفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة وادي الفرع جولات ميدانية لعدة مواقع تابعة للنطاق الإشرافي للمكتب، ما نتج عن الجولات وجود سبعة آبار أنبوبية حفرت بداخل مزارع بدون مسوغات نظامية.وأفاد المكتب أنه بعد الوقوف على الموقع جرى مخاطبة المحافظة لإحضار أصحاب المزارع وتبليغهم بأهمية مراجعة مكتب الوزارة لتحرير محاضر مخالفة عليهم ورفعها لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكداً أن الجولات الميدانية ستتواصل لملاحقة وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم.// انتهى //20:20ت م0096