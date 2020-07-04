مكة المكرمة 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسنفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد ، صودر 329 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه ضبطت مع الباعة الجائلين المخالفين ، حيث جرى تسليم 189 كيلوجراما من الخضروات والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام ، وإتلاف 140كيلوجراما فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.// انتهى //21:30ت م0108