الدمام 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليه 2020 م واسوقع نائب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، أمس، اتفاقية شراكة مع مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بفرنسا، وذلك للتعاون في مجالات البحوث والتعليم وتنمية الشباب.وأوضح الدكتور العنزي‫ أن هذه الاتفاقية تأتي امتداد للمباحثات المستمرة بين الطرفين في الفترة السابقة في إطار خططها التوسعية لتعزيز مكانتها الأكاديمية والعلمية، تمهيداً إلى توقيع اتفاقية إنشاء كرسي اليونسكو للدراسات المستقبلية في شهر سبتمبر القادم، وتعمل الجامعة على استكمال الإجراءات المطلوبة لإنشائه، مشيراً إلى أن الجامعة من أوائل الجامعات العربية التي أبرمت اتفاقاً مع اليونسكو لإنشاء مثل هذه الكراسي العلمية.// انتهى //21:41ت م0113