توسن 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن تسجيل خمس إصابات جديدة وافدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين ، إلى 1186 حالة مؤكدة في البلاد.وأضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 491 تحليلًا مخبريًا، لافتًا النظر إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1046 متعاف.وأفاد البيان أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة.// انتهى //21:47ت م0115