نواكشوط 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسشارك الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الموريتاني، إسماعيل ولد شعيب اليوم عن بعد، في أعمال الدورة العادية الـ 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.وتهدف الدورة إلى تقويم السياسات العامة للمنظمة خلال المرحلة الماضية والقادمة من أجل التحضير لمؤتمر الرؤساء القادم الذي سينعقد في التاسع من يوليو الجاري.وأعرب الأمين العام خلال كلمته ،عن أمله في أن يكون ما بعد فيروس كورنا فرصة للتغيير من خلال وضع إستراتيجية جوهرية تقوم على إدراج التعليم عن بعد في العملية التربوية ،وتهيئة البنية التحتية بشريًا وتقنيًا للتحول نحو التعليم عن بعد، إلى جانب تدريب القدرات التربوية على كيفية التعليم عن بعد، وتبادل التجارب والخبرات التربوية المكتسبة في العالم العربي.وأضاف أنه من شأن هذا العمل إيجاد محيط ثقافي يستجيب لمتطلبات ما بعد كوفيد19 واعتماد إستراتيجية للتعامل مع تقنيات التواصل لفائدة العمل الثقافي على مختلف المستويات.// انتهى //21:49ت م0116