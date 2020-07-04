الرياض 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسوصلت اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية إلى مدينة أبها ،لإقامة معسكر إعدادي استعداداً لخوض الجولات المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم .ويستمر المعسكر 16 يوماً خلال المدة من 4 إلى ‪20 يوليو‬ الجاري ، وسيتخلله خوض 3 مباريات ودية أمام كل من ( أبها ، ضمك ، الاتحاد ) يسعى من خلالها المدرب للوقوف على مستوى اللاعبين ورفع حالة التجانس فيما بينهم بعد مدة طويلة من الغياب عن التدريبات الجماعية بسبب توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.وأشاد المدير التنفيذي لنادي القادسية ، نايف آل صاحب بالحماس والرغبة الكبيرة التي ظهر عليها اللاعبون خلال المرحله الأولى من الإعداد.وقال: "نريد تسجيل عودة قوية وبداية جديدة نسعد بها جمهور القادسية من خلال انتزاع بطاقة التأهل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وأضاف قالاً: "نسعى لتحقيق التجانس السريع بين اللاعبين خلال معسكر أبها ، لاسيما في ظل الانقطاع الطويل للاعبين عن التدريبات الجماعية بالرغم من أن اللاعبين كانوا ملتزمين بالتدريبات المنزلية خلال فترة توقف النشاط ، وسنتعامل مع الموقف كأننا نبدأ موسما جديدا".يذكر أن القادسية يحتل المركز الخامس على لائحة الترتيب برصيد 49 نقطة، من 27 مباراة وله مباراة مؤجلة أمام الخليج.// انتهى //21:56ت م0117