تبوك 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسدعت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك مشتركي الغرفة والمجددين اشتراكاتهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثاني غدا , في تمام الساعة الثامنة مساءً وذلك عبر الاتصال المرئي " زووم" .وأوضحت غرفة تبوك أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن الاطلاع على الميزانية التقديرية لعام2020م وتقرير نشاط الغرفة عن عام 2019م، وتقرير مراقب الحسابات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019م.وبينت الغرفة أن حضور اجتماع الجمعية يُعد حقاً شخصياً للمشترك بالغرفة، ولا يجوز التوكيل فيه بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها، وفيما يخص المؤسسات الفردية فيمثلها الملاك أو المدير بموجب تفويض إلكتروني مصدق من الغرفة، وكذلك الشركات فيمثلها رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائها، ويحق لمدير الشركة الحضور بموجب تفويض إلكتروني مصدق من الغرفة ، داعيةً الجميع للتسجيل عبر الرابط التالي :- https://2u.pw/KEtaZ ، ومن ثم الدخول عبر الرابط التالي للاجتماعhttps://zoom.us/w/96549587977 .// انتهى //21:57ت م0118