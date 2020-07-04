الرياض 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسينظم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة البرنامج التدريبي "عوامل الأداء البدني في رياضة الريشة الطائرة "عن بعد .ويستهدف البرنامج الذي يقام بعد غدٍ الاثنين لمدة يوم واحد، مدربي رياضة الريشة الطائرة من جميع المستويات، ويحاضر فيه مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض.وتشمل محاضرات البرنامج عدة محاور تهدف إلى التعريف بالمكونات الرئيسة للياقة البدنية التي تعزز الأداء في هذه اللعبة، وتحديد الأساليب المناسبة للتدريب على تلك المكونات لمختلف المجموعات، وإعداد طرق الإحماء والاسترخاء المناسبة.ويأتي البرنامج ضمن البرامج التدريبية التي يسعى من خلالها اتحاد اللعبة لدعم وتطوير الكوادر التدريبية المتخصصة بالتدريب بمجال اللعبة محليا وعربياً وفقا لمعايير تدريبية وتطويرية معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة.// انتهى //21:57ت م0119