حائل 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وسط حائل (القسم النسائي) ممثلاً بوحدة التوعية العلمية والفكرية غداً، محاضرة بعنوان "وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم", عن بعد وذلك ضمن برنامج "مملكتنا آمنة".وتأتي المحاضرة التي تلقيها الدكتورة بركة بنت مضيف الطليحي عبر برنامج "Zoom" ضمن مناشط المكتب في توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //21:59ت م0121