عمّان 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، الاستعدادات للدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي سينعقد برئاسة أردنية صينية عبر آلية التواصل المرئي بعد غد الاثنين.وأكد الوزيران الحرص على نجاح الاجتماع، وخروجه بقرارات تسهم في تعزيز التعاون العربي الصيني في جميع المجالات.وأشار الوزيران إلى استمرار العمل على زيادة التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتجارية، إضافة إلى استمرار التشاور حول سبل تجاوز الأزمات الإقليمية وحلها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.كما أكدا التضامن في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها واستمرار التعاون من أجل التغلب على كل تداعيات الجائحة التي تمثل تحدياً دولياً وتستوجب تعاوناً دولياً.// انتهى//22:10ت م0122