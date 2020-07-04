عام / تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة بجمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة
السبت 1441/11/13 هـ الموافق 2020/07/04 م واس
كيب تاون 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس
سجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية 9 آلاف و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، رفعت إجمالي الإصابات إلى 177 ألفًا و124 إصابة مؤكدة في البلاد.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا، أن عدد المتعافين من الفيروس قد ارتفع إلى 86 ألفًا و 298 متعاف.
وأعلن البيان عن تسجيل 108 وفيات جديدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 2952 شخصًا.
وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات.
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