كيب تاون 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية 9 آلاف و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، رفعت إجمالي الإصابات إلى 177 ألفًا و124 إصابة مؤكدة في البلاد.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا، أن عدد المتعافين من الفيروس قد ارتفع إلى 86 ألفًا و 298 متعاف.وأعلن البيان عن تسجيل 108 وفيات جديدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 2952 شخصًا.وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات.// انتهى //22:24ت م0124