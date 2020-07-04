القاهرة 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واساستكمل وزراء المياه من الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان اليوم الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة، برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الإفريقي.وأوضح بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم، أن كل دولة استكملت استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، والتي أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني.وأشار البيان إلى أن الاتفاق جرى على استكمال النقاشات غدا من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حدة، في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين، وتلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.// انتهى //22:28ت م0125