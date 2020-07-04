المدينة المنورة 13 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 4 يوليو 2020م واستُنفذ مبادرة "حماية" التي تعمل تحت مظلة مبادرات "خير المدينة" بالمدينة المنورة دورات تدريبية "عن بُعد" عبر عدة منصات منها ( ZOOM وYouTube ) وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري .وأوضح المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي للمبادرة مشعل بن ياسين التهامي أن الدورات التدريبية التي تقام يوميا من الساعة التاسعة إلى الحادية عشر مساءً، وتنفذ ضمن مسارات مبادرة حماية، اختير لها العديد من المدربين والمدربات المؤهلين على مستوى المملكة وأن جميع الدورات مجانية ومتنوعة في مجالات عدة تشمل العلوم الإنسانية والفكرية والتنمية الاجتماعية والبشرية والتوعوية والحِرف والمهن المختلفة وتطوير الذات ، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية لاقتإقبالا ونجاحاً كبيرين وتفاعلاً قوياً من المستفيدين .وبيّن أن الدورات التي يشرف عليها فريق بصمة إبداع المدينة ويطمح أن يتجاوز عدد المستفيدين منها الخمسين ألف مستفيد ، تهدف إلى استغلال واستثمار طاقات وأوقات جميع أفراد الأسرة والمجتمع بما يعود عليهم بالفائدة ويطور من قدراتهم ومهاراتهم الحياتية إلى جانب تعزيز الإيجابية من خلال مبادرة حماية لمواجهة جائحة فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) .// انتهى //22:34ت م0126