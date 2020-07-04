عدن ‎ 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسوجهت الحكومة اليمنية برفع الجاهزية القصوى في المحافظات المتوقع تأثرها بالمنخفض الجوي.وشددت الحكومة على تفعيل فرق الطوارئ والانقاذ تحسبا لأي فيضانات أو سيول ناتجة عن المنخفض المداري وأخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار وتجنب أي قصور.ووجه كل من وزيري الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح والصحة والسكان ناصر باعوم المنظمات المحلية والدولية العاملة الاستعداد التام لمساندة جهود السلطات المحلية وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والايوائية والصحية وتقديمها للمتضررين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وشدد الوزيران على اخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار وتجنب أي قصور في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ والتنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة أولا بأول لعمل الحلول اللازمة.وقضت التدابير الحكومية بتفعيل إدارات الطوارئ في المستشفيات والمرافق الصحية والعمل بخطة الطوارئ المعدة من قبل الوزارة لمواجهة أي تداعيات محتملة.// انتهى //23:37ت م0132