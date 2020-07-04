تونس 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأنقدت وحدات من الجيش التونسي 18 مهاجرًا غير شرعي، تعطل مركبهم وسط البحر شمال جزيرة قرقنة جنوب البلاد.وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه السواحل الايطالية، لافتًا إلى أنه تم تسليمهم الى الحرس البحري بمحافظة صفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.من جهة أخرى أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبايلي، أنه تم القبض على عنصر متشدد بمدينة جمال بمحافظة المنستير ، مضيفًا أن هذا العنصر محل متابعة قضائية من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بـ 19 سنة سجنًا.// انتهى //23:53ت م0134