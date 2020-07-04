الرياض 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واستعادل ريال بيتيس مع مضيفه سلتا فيغو 1-1 اليوم في الجولة 34 من بطولة إسبانيا لكرة القدم.وكان سلتا فيغو في طريقه إلى استعادة التوازن بعد خسارته أمام مضيفه ريال مايوركا 1-5 في المرحلة السابقة، وذلك عندما تقدم بهدف مبكر سجله مانويل نوليتو في الدقيقة 22 من ركلة حرة مباشرة سددها بيمناه داخل المرمى.لكن ريال بيتيس نجح في تفادي الخسارة الثالثة على التوالي والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة عندما أدرك له المدافع المغربي زهير فضال التعادل بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من خواكين عند الدقيقة 80 .وتراجع ريال بيتيس إلى المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف بلد الوليد الفائز بصعوبة على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف وحيد سجله فرناندو مورينو في الدقيقة 88.في المقابل، رفع سلتا فيغو رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس عشر بفارق المواجهتين المباشرتين خلف ديبورتيفو ألافيس.وتستكمل الجولة غداً الأحد بلقاءات أتلتيك بلباو مع ريال مدريد، وإسبانيول مع ليغانيس، وأوساسونا مع خيتافي، وفياريال مع برشلونة، على أن تختتم الاثنين بلقاءي ليفانتي مع ريال سوسييداد، وإشبيلية مع إيبار.// انتهى //23:55ت م0135